Трагедия в Габале: повесилась 13-летняя школьница
В селе Еникенд Габалинского района повесилась школьница. Как стало известно haqqin.az, 13-летняя Ханифа Эмин гызы Гусейнова повесилась в сарае во дворе дома.
«В семье Гусейновых было две дочери и один сын. Ханифа всегда была тихой девочкой, а ее семью мы знаем как хороших людей», - сообщил в беседе с корреспондентом haqqin.az один из жителей села.
Причины, побудившие девочку на самоубийство, не известны.
По факту возбуждено уголовное дело по статье 125 УК Азербайджана. Ведется расследование.