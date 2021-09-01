Интересно, что еще буквально год назад Суга заявил журналистам, что «когда придет время, естественно, я намерен выдвигать свою кандидатуру». А генеральный секретарь ЛДП Тосихиро Никаи уверял, что действующий премьер имеет все шансы победить по итогам голосования. При этом у него есть поддержка влиятельного бывшего премьера Синдзо Абэ, после отставки которого по причине болезни Ёсихидэ Суга и возглавил партию и правительство всего лишь год назад. Тогда многие говорили о его удивительном даре терпеть и ждать своего момента: за восемь лет работы во главе секретариата правительства Суга наладил необходимые связи и заручился поддержкой, которые позволили ему стать преемником. Но вот хватило его ненадолго.

Глава японского правительства Ёсихидэ Суга заявил, что принял решение отказаться от участия в выборах лидера Либерально-демократической партии. Это означает, что после 29 сентября, когда состоятся такие выборы, Японию возглавит другой премьер-министр.

При том что партийная поддержка у премьера все еще имеется, рядовые японцы правительственной политикой весьма недовольны. Подломили доверие граждан к власти неудачные действия по борьбе с коронавирусом. Ковидом переболело полтора миллиона граждан, 16 тысяч скончалось. Крайнее неудовольствие вызвала Токийская Олимпиада, проведение которой привело к новому всплеску заболеваемости. Как следствие этого опросы фиксируют совсем невысокий уровень одобрения деятельности главы правительства: лишь на уровне около 30%.

Поскольку в Японии предстоят выборы в нижнюю палату парламента, либерал-демократы не могут рисковать, чтобы их избирательную кампанию вел непопулярный лидер. Показательно, что представители ЛДР проиграли выборы мэра в Иокогаме, родном городе Суги, где находится его собственный избирательный участок. Слабый результат был показан и на местных выборах в Токио. Каково в решении Суги выйти из игры соотношение собственного осознания им своей ответственности и давления влиятельных внутрипартийных групп, можно лишь гадать.

Среди главных кандидатур на пост лидера Либерально-демократической партии и, соответственно, главы правительства Японии чаще всего называют Фумио Кусиду, бывшего главу дипломатического ведомства с крепкими позициями в партии, но не очень яркого. В этом смысле Кусида под стать Ёсихидэ Суге. Куда ярче Таро Коно, также возглавлявший МИД, а сейчас он руководит массовым вакцинированием населения, и у этого населения будто бы достаточно популярен. А популярность сейчас, понятно уже, партии нужна позарез.

О том, насколько плохи дела действующего премьера, ярко свидетельствует реакция рынка на сообщение о его скором уходе: индекс ведущих японских компаний Nikkei на Токийской фондовой бирже вырос сразу на два процента, а индекс TOPIX превзошел тридцатилетний рекорд. Какое еще нужно доказательство, что решение о смене руководства правящей партии было очень своевременным и верным?