Вслед за "могильщиком прессы" отменили суд над "могильщиком Баку"

В Бакинском суде по тяжким преступлениям отложено судебное заседание по делу бывшего начальника Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана Закира Султанова.

Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, заседание суда отложено из-за неявки свидетелей.

Новое заседание по делу назначено на 10 сентября.

Напомним, что ранее сегодня было отложено заседание суда по делу бывшего главы упраздненного Фонда государственной поддержки СМИ Вугара Сафарли.

Отметим, что Закир Султанов был задержан по обвинению в присвоении бюджетных денег, выделенных на защиту и реконструкцию культурных и исторических памятников.