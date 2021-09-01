Украину все равно не примут в НАТО

Конфликт в Донбассе, а также ситуация вокруг Крыма, который Киев считает украинским, являются препятствием для вступления Украины в НАТО. Об этом заявила посол Германии на Украине Анка Фельдгузен в интервью телеканалу "1+1".

"Факт остается фактом - есть военный конфликт на Украине. Это всегда сложно для НАТО - принимать новые страны, где есть такие конфликты", - сказала она. На уточняющий вопрос о том, является ли конфликт на востоке страны, а также ситуация вокруг Крыма препятствием для членства в Североатлантическом альянсе, посол ответила утвердительно.