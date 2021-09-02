Ильхам Алиев объявил призыв

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве граждан Азербайджана на срочную действительную военную службу с 1 по 30 октября 2021 года. Как сообщает официальный сайт президента, подписано распоряжение и об увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы.

Согласно распоряжению, граждане Азербайджана, родившиеся в 2003 году и достигшие ко дню призыва (включая этот день) 18-летнего возраста, а также достигшие возраста 35 лет и не прошедшие срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджана, не имеющие права на отсрочку от призыва на действительную военную службу или не освобожденные от призыва будут призваны на действительную военную службу.

Военнослужащие срочной действительной военной службы, прошедшие срок службы, предусмотренный статьей 38.1.1 Закона Азербайджанской Республики” О воинской обязанности и военной службе", будут уволены в запас с 1 по 30 октября 2021 года.

Кабинет министров должен принять меры, предусмотренные законодательством, для исполнения распоряжения.