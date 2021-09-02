В Грузии умерли трое полностью вакцинированных

Грузинские медики зафиксировали всего три летальных исхода полностью привитых людей с начала кампании по вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил гендиректор Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Минздрава республики Амиран Гамкрелидзе, сообщает Грузия-Онлайн.

"К сожалению, у нас есть три случая смерти среди дважды привитых людей", - сказал Гамкрелидзе в ходе вебинара для журналистов.

Глава Национального центра по контролю над заболеваниями не стал сообщать, какой вакциной были иммунизированы умершие. Первый случай смерти полностью вакцинированного человека в республике был зафиксирован 23 августа.

В Грузии с 15 марта ведется вакцинация населения препаратами компаний AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm и Sinovac Biotech.