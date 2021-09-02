В Армении расследуют причины поражения армии в Физули

В Армении продолжают расследовать причины разгромного поражения армии в 44-дневной второй карабахской войне. Как уже неоднократно отмечалось представителями армянского истеблишмента, главной причиной поражения Армении в войне стала слабая боеготовность армии и политический хаос, царивший в стране после цветной революции.

Очередным подтверждением царящей вакханалии в армянской армии стали озвученные на проходящем в эти дни в Армении судебном процессе над начальником штаба артиллерийского дивизиона Геворгом Геворкяном.

Согласно информации, дивизион под командованием Геворкяна 11 октября 2020 года был развернут в направлении Физулинского района. Ему была поставлена задача вести огонь по наступающей азербайджанской армии, в том числе и в Гадруте. На суде Геворкян заявил, что «прекрасно осознает, что его пытаются выставить виновным в поражении».