В Армении расследуют причины поражения армии в Физули
В Армении продолжают расследовать причины разгромного поражения армии в 44-дневной второй карабахской войне. Как уже неоднократно отмечалось представителями армянского истеблишмента, главной причиной поражения Армении в войне стала слабая боеготовность армии и политический хаос, царивший в стране после цветной революции.
Очередным подтверждением царящей вакханалии в армянской армии стали озвученные на проходящем в эти дни в Армении судебном процессе над начальником штаба артиллерийского дивизиона Геворгом Геворкяном.
Согласно информации, дивизион под командованием Геворкяна 11 октября 2020 года был развернут в направлении Физулинского района. Ему была поставлена задача вести огонь по наступающей азербайджанской армии, в том числе и в Гадруте. На суде Геворкян заявил, что «прекрасно осознает, что его пытаются выставить виновным в поражении».
В свою очередь, адвокат Геворкяна заявил, что перед его подзащитным поставили нелогичный приказ, исполнение которого привело бы к уничтожению войска.
«Офицер получил цели, которые должны были быть поражены пушками D20. Современные технологии позволяют рассчитывать также и расстояние, и было понятно, что уязвимая дистанция составляет 4200 метров, а пушка D20 поражает цель на расстоянии около 17 км и 380 метров. Возникает вопрос, почему военная техника с такой дальностью поражения была размещена на расстоянии 4 км? Он также высказал свою озабоченность командованию», — отметил адвокат.
Адвокат также заявил, что дивизион Геворкяна был направлен на заранее неподготовленную территорию.
«На этих участках, куда был отправлен дивизион, заранее не были проведены инженерные работы для размещения артиллерии, к тому же командование заявило, что не сможет предоставить соответствующее оборудование для копания траншеи и блиндажей, на что Геворг Геворкян ответил, что эти дети для вас не киношный герой Рэмбо, и как они будут выполнять поставленные боевые задачи при плохих погодных условиях?», — подчеркнул адвокат.