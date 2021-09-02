Загадка с покупкой «Бакинского завода нефтегазовых промысловых оборудований»

Инвестиционный конкурс по продаже 97,7% (1 млн 465,3 тыс.) акций ОАО «Бакинский завод нефтегазовых промысловых оборудований» (ИНН: 9900023361) завершился победой почти одноименного ЗАО. При этом пресс-служба Государственной службы по имущественным вопросам (ГСВИ) при Минэкономики предоставила информацию о названии этой компании в аббревиатуре. Об этом сообщает «Туран».

ЗАО “Bakı Neft Qaz Mədən Avadanlığı Zavodu” подписал договор с ГСВИ, в котором обязалось вложить в предприятие в течение двух лет 2 млн 570 тыс. манатов, перечислить в государственный бюджет за приобретение акций АО 1 млн манатов. Согласно инвестиционной программе, предприятие будет производить газовые регуляторы высокого давления, регулирующие клетки для газовой промышленности, центробежные насосы, шары для горнодобывающей промышленности, различное подъемное оборудование и другую продукцию.