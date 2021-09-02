Загадка с покупкой «Бакинского завода нефтегазовых промысловых оборудований»
Инвестиционный конкурс по продаже 97,7% (1 млн 465,3 тыс.) акций ОАО «Бакинский завод нефтегазовых промысловых оборудований» (ИНН: 9900023361) завершился победой почти одноименного ЗАО. При этом пресс-служба Государственной службы по имущественным вопросам (ГСВИ) при Минэкономики предоставила информацию о названии этой компании в аббревиатуре. Об этом сообщает «Туран».
ЗАО “Bakı Neft Qaz Mədən Avadanlığı Zavodu” подписал договор с ГСВИ, в котором обязалось вложить в предприятие в течение двух лет 2 млн 570 тыс. манатов, перечислить в государственный бюджет за приобретение акций АО 1 млн манатов. Согласно инвестиционной программе, предприятие будет производить газовые регуляторы высокого давления, регулирующие клетки для газовой промышленности, центробежные насосы, шары для горнодобывающей промышленности, различное подъемное оборудование и другую продукцию.
На предприятии числится всего 20 человек. Компания откроет здесь еще 80 новых рабочих мест.
Конкурс был объявлен в июне этого года и прошел 28 июля. О других участниках конкурса не сообщается.
ОАО «Бакинский завод нефтегазовых промысловых оборудований» действует с 1967 года. Он расположен в поселке Бюлбюля города Баку и занимает 1,5 га территории. Уставный капитал предприятия – 3 млн манатов.
Напомним, что юридический адрес ЗАО «Бакинский завод нефтегазового промыслового оборудования» совпадал с почтовым адресом ОАО «Бакинский завод нефтегазовых промысловых оборудований» - (поселок Бюлбюля, 37Ф. ЗАО зарегистрировано в марте 2012 года). Его учредителем являлась Вафа Наби гызы Набиева. Председателем правления обоих предприятий являлся Ислам Фейзиев. Теперь ЗАО «Бакинский завод нефтегазовых промысловых оборудований» руководит Наби Ахундов.