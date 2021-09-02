Десять азербайджанцев выиграли стипендии для обучения в Латвии

В результате сотрудничества между Азербайджаном и Латвией в области образования десять азербайджанцев получили латвийские стипендии на 2021-2022 учебный год.

Азербайджан входит в пятерку из 27 стран, получивших данную стипендию от правительства Латвии. В результате окончательного решения Латвии о выборе, в соответствии с соглашением, граждане Азербайджана имеют право продолжить обучение в следующих латвийских университетах: «Рижский технический университет», «Латвийский университет» и «Рижский университет Страдиня» по различным специальностям и уровням образования.

Соответствующая стипендиальная программа была объявлена 4 февраля 2021 года.