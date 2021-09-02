Скандал между Литвой и Китаем продолжается: Вильнюс отзывает посла из Пекина

На фоне ухудшения двусторонних отношений с Китайской Народной Республикой из-за позиции Литвы по тайваньскому вопросу и ее желания открыть у себя официальное представительство Тайваня официальный Вильнюс принял решение об отзыве своего посла из Пекина для проведения консультаций, сообщает LRT.

"Министерство иностранных дел Литвы сообщает, что 4 сентября отзывает посла Литовской Республики из Китая для консультаций после заявления Китая от 10 августа. Посольство Литвы продолжит работать в обычном режиме", – говорится на сайте внешнеполитического ведомства Литвы.

Конфликтная ситуация между двумя странами возникла в связи с решением МИД Литвы открыть в стране представительство Тайваня. В связи с этим МИД КНР заявил, что отзывает посла в Литве и просит Вильнюс сделать то же самое.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпевшие поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает остров одной из провинций КНР.