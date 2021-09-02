Развернув активную деятельность как во внешней, так и во внутренней политике, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявляет о новых достижениях и мегапроектах, которые могут вывести страну в число мировых лидеров. И все это происходит на фоне резкой критики турецкой политики и состояния ее экономики, как со стороны местной оппозиции, так и международных экспертов. Как же на самом деле чувствует себя экономика страны в нынешней сложной ситуации?

Как сообщает Институт статистики Турции (TÜİK), рост турецкой экономики во втором квартале 2021 года составил 21,7%. Речь скорее всего идет о потребительском росте, так как далее указывается, что согласно оценке производственным методом, ВВП Турции в текущих ценах во втором квартале вырос на 52,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достиг 1 трлн 581 млрд 120 млн лир, или 188 млрд 566 млн долларов США.

Каким бы методом не подсчитывался рост экономики, достигнутые высокие показатели невольно вызывают восторг успехами правительства Эрдогана. Ведь только в прошлом году экономика Турции впала в рецессию. Многие эксперты объясняли возникший кризис с потерями туристического сектора в связи с пандемией коронавируса. Ограничения, конечно, нанесли экономике страны серьезный ущерб, но сказался и ряд других факторов, среди которых нельзя исключить и желание ряда ведущих стран воспользоваться выпавшим случаем для дальнейшего ослабления экономики возрождающейся турецкой державы. Но Турция выстояла. И первым предвестником ее предстоящего экономического рывка стала ее помощь Азербайджану во второй карабахской войне.

А рост спроса на продукцию оборонной промышленности Турции вообще превзошел все ожидания. Но сегодня рост наблюдается почти во всех сферах экономики. Так, в секторе услуг рост составил 45,8%, в промышленной отрасли - 40,5%, в профессиональном, административном и вспомогательном секторах услуг - 32,4%, в сфере прочих услуг - 32,3%, а в информационно-коммуникационной сфере - 25,3%. Несколько ниже показатели в секторе государственного управления, образования, здравоохранения и социальных услуг - 8,5%, в сфере недвижимости - 3,7%, в строительном секторе - 3,1%, в аграрной сфере, лесном хозяйстве и рыболовстве - 2,3%. И только финансовый и страховой сектор продемонстрировал падение на 22,7%, но это отдельная тема, на которой haqqin.az не раз останавливался.

Причем, что стоит особо подчеркнуть, темпы роста экономики Турции во втором квартале достигли самого высокого уровня с 1999 года. С начала текущего тысячелетия двузначные показатели роста экономики страны были отмечены лишь в 2011 году, но и тогда они были вдвое ниже нынешних.