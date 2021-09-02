Эрдоган совершил невозможное: турецкая экономика – вторая по темпам роста в мире! итоги с haqqin.az
Развернув активную деятельность как во внешней, так и во внутренней политике, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявляет о новых достижениях и мегапроектах, которые могут вывести страну в число мировых лидеров. И все это происходит на фоне резкой критики турецкой политики и состояния ее экономики, как со стороны местной оппозиции, так и международных экспертов. Как же на самом деле чувствует себя экономика страны в нынешней сложной ситуации?
Как сообщает Институт статистики Турции (TÜİK), рост турецкой экономики во втором квартале 2021 года составил 21,7%. Речь скорее всего идет о потребительском росте, так как далее указывается, что согласно оценке производственным методом, ВВП Турции в текущих ценах во втором квартале вырос на 52,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достиг 1 трлн 581 млрд 120 млн лир, или 188 млрд 566 млн долларов США.
Каким бы методом не подсчитывался рост экономики, достигнутые высокие показатели невольно вызывают восторг успехами правительства Эрдогана. Ведь только в прошлом году экономика Турции впала в рецессию. Многие эксперты объясняли возникший кризис с потерями туристического сектора в связи с пандемией коронавируса. Ограничения, конечно, нанесли экономике страны серьезный ущерб, но сказался и ряд других факторов, среди которых нельзя исключить и желание ряда ведущих стран воспользоваться выпавшим случаем для дальнейшего ослабления экономики возрождающейся турецкой державы. Но Турция выстояла. И первым предвестником ее предстоящего экономического рывка стала ее помощь Азербайджану во второй карабахской войне.
А рост спроса на продукцию оборонной промышленности Турции вообще превзошел все ожидания. Но сегодня рост наблюдается почти во всех сферах экономики. Так, в секторе услуг рост составил 45,8%, в промышленной отрасли - 40,5%, в профессиональном, административном и вспомогательном секторах услуг - 32,4%, в сфере прочих услуг - 32,3%, а в информационно-коммуникационной сфере - 25,3%. Несколько ниже показатели в секторе государственного управления, образования, здравоохранения и социальных услуг - 8,5%, в сфере недвижимости - 3,7%, в строительном секторе - 3,1%, в аграрной сфере, лесном хозяйстве и рыболовстве - 2,3%. И только финансовый и страховой сектор продемонстрировал падение на 22,7%, но это отдельная тема, на которой haqqin.az не раз останавливался.
Причем, что стоит особо подчеркнуть, темпы роста экономики Турции во втором квартале достигли самого высокого уровня с 1999 года. С начала текущего тысячелетия двузначные показатели роста экономики страны были отмечены лишь в 2011 году, но и тогда они были вдвое ниже нынешних.
Кстати, и тогда резкому росту предшествовал глубокий финансово-экономический кризис, инициированный ипотечным пузырем в США. И второе такое событие трудно назвать случайным совпадением, скорее правительство Эрдогана в сложной ситуации умеет концентрировать свои силы в нужном направлении. Представьте себе, что в аналогичный период 2020 года сокращение экономики страны составило 10,4%. А нынешние 21,7% показывают, что правительство не только наверстало прошлогодний спад, но и вдвое увеличило его объем.
Не случайно Эрдоган назвал турецкую экономику второй по темпам роста в мире. Обнародованные показатели роста за второй квартал еще раз продемонстрировали ее динамизм, производственную мощь и устойчивость.
По словам турецкого лидера, благодаря успешному экспорту дефицит текущего счета в Турции упал ниже 30 млрд долларов, а занятость достигла самого высокого уровня за последние три года. При этом страна продолжает борьбу с террористическими образованиями, противостоит внешнему давлению и попыткам манипуляций на финансовых рынках. И чем сильнее становится Турция, тем больше давления и преград на ее пути, но Анкара не склоняется перед давлением и делает ставку на национальные интересы.
Представьте, что в момент прихода Эрдогана к власти в 2002 году резервы Центробанка Турции составляли всего 27,5 млрд долларов, сегодня же этот показатель достиг 135 млрд долларов. Турция за последние два года столкнулась с беспрецедентным спросом на иностранную валюту. Вопреки этому стране удалось удовлетворить возросший спрос. За два года Центробанк направил 30 млрд долларов на покрытие дефицита текущего счета. Отток иностранного капитала составил 31 млрд долларов. На сокращение долга реального сектора в иностранной валюте затрачено 50 млрд долларов. Граждане приобрели валюты и золота на 54 млрд долларов. Как видите, только эти четыре показателя совокупно дают цифру в 165 млрд долларов. Все это и придает уверенность президенту Эрдогану, который всегда подчеркивает, что Турция, вне всяких сомнений, достигнет заявленных целей к 2023 году, столетию возрождения и становления великой Республики.