Эти вагоны будут использоваться для импорта, экспорта, транзита и внутренних перевозок, сообщили haqqin.az в самой компании.

Таким образом, объемы грузоперевозок по указанным режимам и как следствие общие объемы грузоперевозок в Азербайджане будут увеличены. RM Rail - ведущая российская вагоностроительная компания, выпускающая различные типы вагонов для перевозки самых разнообразных грузов.

Частная азербайджанская компания Alliance Logistics – одна из крупнейших логистических компаний в регионе является экспедитором Азербайджанских железных дорог. Недавно логистическая система компании была интегрирована в транспортный коридор Север-Юг, позволяющий перевозить продукцию из Индии и Персидского залива в Россию, Западную Европу, страны Балтии и Скандинавии. В то время как перевозка грузов морскими путями составляет 45-60 дней, перевозки по транспортному коридору Север-Юг осуществляются в течение 20-25 дней.