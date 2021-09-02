Следовавший в Баку танкер сел на мель на Каспии

Следовавший по маршруту порт Астрахань - порт Баку танкер сел на мель на Волго-Каспийском морском судоходном канале на территории Астраханской области, пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба областного ГУ МЧС.

"...Поступило сообщение, что в северной части Каспийского моря на 158-м км Волго-Каспийского морского судоходного канала сел на мель теплоход "ВФ Танкер 7". Он следовал по маршруту порт Астрахань - порт Баку (Республика Азербайджан)", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

Отмечается, что экипаж состоит из 12 человек, никто не пострадал. На судне есть запас еды и воды на 14 суток. Повреждений корпуса судна нет, акватория моря не загрязнена, уточнили в пресс-службе.