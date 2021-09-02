Иванишвили больше не финансист «Грузинской мечты»

Миллиардер и учредитель партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили после ухода из политики больше не финансирует правящую партию, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

«Господин Бидзина Иванишвили несколько месяцев назад принял решение и ушел из политики. Конечно же это автоматически означает, что он прекращает финансировать "Грузинскую мечту". Наши пожертвования абсолютно прозрачны. Вы можете взять этот список и изучить его», - приводит слова Гарибашвили Sputnik Грузия.

В начале года Иванишвили в открытом письме сообщил о своем решении уйти с поста председателя правящей партии Грузии, отметив, что считает свою миссию выполненной и возвращается к прежнему образу жизни.