Азербайджанские пилоты в небе Турции
Продолжаются совместные тактико-летные учения TURAZ Şahini – 2021.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минобороны, согласно плану учений, пилоты ВВС Азербайджана и Турции выполнили ознакомительные полеты.
До этого для пилотов был организован брифинг, были обсуждены погодные условия и технические вопросы и доведены до сведения правила безопасности.
Затем турецкие пилоты выполнили полеты на истребителях F-16, а азербайджанские – на МиГ-29 и Су-25.
Учения продолжаются.