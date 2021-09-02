Азербайджанские пилоты в небе Турции

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минобороны, согласно плану учений, пилоты ВВС Азербайджана и Турции выполнили ознакомительные полеты.

До этого для пилотов был организован брифинг, были обсуждены погодные условия и технические вопросы и доведены до сведения правила безопасности.

Затем турецкие пилоты выполнили полеты на истребителях F-16, а азербайджанские – на МиГ-29 и Су-25.

Учения продолжаются.