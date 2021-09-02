Сын Ровшана Акперова покинул Азербайджан

Тельман Акперов, сын находящегося под арестом генерал-лейтенанта Ровшана Акперова, которого обвиняют в убийстве бизнесмена Эльчина Алиева в Украине 21 год назад, уехал из Азербайджана. Об этом сообщил адвокат семьи Алиева Эльчин Садыгов, пишут местные СМИ.

По словам адвоката, он поинтересовался у полиции, как идет расследование его жалобы в связи с нападением на него Тельмана Акперова: «Выяснилось, что сын Ровшана Акперова, Тельман Акперов, покинул страну 2 сентября 2021 года и отправился в Турцию, и потому допросить его пока невозможно».

Напомним, 1 сентября во время заседания в Бакинском военном суде Эльчин Садыгов заявил, что сын Ровшана Акперова напал на него и нанес травмы. Садыгов в связи с инцидентом обратился к президенту Ильхаму Алиеву и руководителям правоохранительных органов.