Президент Литвы Гитанас Науседа против ЛГБТ

Тема тех, кто отстаивает нетрадиционные сексуальные ценности, все чаще находится в повестке дня стран Еврсоюза. Не избежала этого и Литва. Так, группа ЛГБТ-активистов подала в парламент Сейм Литвы предложения об изменениях в законодательстве, касающихся их прав. Президент Литвы Гитанас Науседа решительно выступил против этого, заявив, что будет противодействовать всем этим попыткам.

«Я против таких требований, и считаю, что в Литве они не будут проведены в жизнь. Как президент я сделаю все от меня зависящее, чтобы такие требования сейчас не реализовались», – сказал глава литовского государства журналистам в городе Лаздияй.

Науседа также отметил, что для таких изменений понадобилось бы вносить изменения в Конституцию страны.

Отметим, что представители ЛГБТ-сообщества в четверг вручили председателю Сейма Виктории Чмилите-Нильсен список своих требований из 14 пунктов, в которых было требование обеспечить право на брак, партнерство и усыновление, несмотря на пол, предоставить социальные гарантии и услуги всем, без дискриминации по семейному статусу, узаконить достойную смену пола, внести изменения в Закон о защите несовершеннолетних от негативного воздействия массовой информации, "на основании которого информация о ЛГБТ-сообществе подвергается цензуре".