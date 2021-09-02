В Исмаиллы вспыхнул лесной пожар
Пожар, возникший сегодня на принадлежащем муниципалитету Кейванди Исмаиллинского района пастбище перекинулся на лесополосу.
По словам представителя местного ведомства Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Акифа Мамедова, для тушения пожара мобилизованы все силы Минэкологии и сотрудники Государственной противопожарной службы МЧС Азербайджана.
В то же время в пресс-службе МЧС сообщили, что принимаются оперативные и неотложные меры по тушению пожара. По предварительной информации, в горной местности на 5 га территории горят сухая трава и кустарники.