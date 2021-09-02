Ильхам и Мехрибан Алиевы поздравляют трижды «золотого» паралимпийца

«Еще раз сердечно поздравляю Рамана Салеха, завоевавшего 3-ю золотую медаль на летних Паралимпийских играх «Токио-2020!» - говорится в публикации.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Рамана Салеха, завоевавшего третью золотую медаль на Летних Паралимпийских играх Токио-2020. Публикацией об этом глава азербайджанского государства поделился в Twitter.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева также поздравила Рамана Салеха, завоевавшего свою третью золотую медаль на Летних Паралимпийских играх «Токио-2020».

В публикации, размещенной на официальной странице первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Instagram, говорится:

«Число золотых медалей Азербайджана на Летних Паралимпийских играх «Токио-2020» достигло 12! Поздравляю нашего паралимпийца Рамана Салеха с завоеванием своей 3-й золотой медали! Искренне благодарю нашу национальную сборную, достойно представляющую Азербайджан на Паралимпиаде, желаю всем нашим спортсменам новых достижений и побед!»