The Economist: реальное число умерших от коронавируса втрое выше официального

Согласно публикации, много зараженных вирусом SARS-CoV-2 людей умирают, не пройдя на него тест. Таким образом, это не отражается в общей статистике. С другой стороны, некоторые из тех, кто попал в эту статистику как умерший от коронавируса, умер бы и так от другого имевшегося у него заболевания.

Сколько в действительности людей в мире умерли из-за эпидемии коронавируса? Ответ на этот вопрос зависит как от имеющихся данных, так и от того, как мы интерпретируем "из-за", пишет британское издание The Economist.

Издание задается вопросом: нужно ли учитывать тех, кто умер, не получив должного ухода, из-за нехватки места и персонала в больницах, переполненных больными коронавирусом? По мнению авторов статьи, если такие смерти учитывать в общей статистике, из нее нужно вычесть те летальные случаи, которые могли бы иметь место в обычном контексте, в связи с гриппом или загрязнением воздуха.

По подсчетам британского издания, с начала эпидемии от коронавируса в мире умерли в среднем 15 миллионов человек, хотя официальная цифра – около 4,5 миллиона. В статье утверждается, что в Израиле официальные данные как раз превышают реальное количество смертей. "По нашим данным, есть 95-процентная вероятность того, что реальное число умерших от ковида в мире варьируется от 9,3 до 18,1 миллиона человек", - пишет The Economist.

В своих подсчетах британское издание использовало существующую модель, не разделяющую между различными причинами смерти. Авторы материала подсчитали избыточную смертность — число, которое показывает, насколько больше людей умерло с начала эпидемии по сравнению с предыдущими годами. По подсчетам авторов статьи, в Азии реальный уровень смертности от коронавируса на 700 процентов выше официального. В Африке — на 800 процентов.