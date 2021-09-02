В Армении внимательно следят за развернувшимися на освобожденных от многолетней оккупации территориях Азербайджана масштабными восстановительными работами и с тревогой сравнивают вооруженные силы Азербайджана со своими, и сравнение явно не в пользу Армении.

По словам армянского политтехнолога Армена Бадаляна, "Азербайджан и Турция после 44-дневной войны периодически проводят совместные военные учения... Более того, Азербайджан неоднократно заявлял, что закупает новые виды оружия".

Отвечая на вопрос армянского СМИ, насколько равнозначны совместные турецко-азербайджанские учения и стартовавшие в Армении несколько дней назад учебно-тренировочные сборы, Бадалян отметил, что нисколько.

«Учебно-тренировочные сборы армянской стороны несут больше формальный характер, поскольку до их начала в армии нужно иметь достойное уважения и обладающее авторитетом руководство. Между тем, власти Армении уволили из армии сына бывшего начальника Генштаба Вооруженных сил (имеет в виду сына Юрия Хачатурова, бывшего командующего третьим армейским корпусом Григория Хачатурова).

Мы не видим, что армянская армия находится на своей высоте. Напротив, министр обороны постоянно строит из себя героя, приказывая уничтожить азербайджанских военнослужащих, пытающихся перейти границу Армении...То есть Азербайджан военными учениями реально усиливает армию, а Армения делает просто PR, не более того», - сетует Бадалян.