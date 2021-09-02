Каждому беженцу из Афганистана по $2 тысячи

Администрация президента США и частные организации планируют оказать финансовую поддержку беженцам из Афганистана, передает агентство Bloomberg, ссылаясь на представителя американского Госдепартамента.

Сообщается, что эвакуированным афганцам собираются выплатить по $2 275.

Как рассказал представитель внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов, программа материальной поддержки, которая будет запущена в ближайшие месяцы, будет направлена на помощь афганцам в поиске жилья, покупке продуктов и устройстве детей в школу.

Согласно заявлениям американской администрации, с конца июля из Афганистана были эвакуированы около 123 тыс. человек, среди которых 6 тыс. — граждане США.