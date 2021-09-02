Карабахских инвалидов возвращают к нормальной жизни

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В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева Министерство труда и социальной защиты населения продолжает обеспечивать участников Отечественной войны современными высокотехнологичными протезами. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе министерства, еще два участника Отечественной войны обеспечены высокотехнологичными протезами. Это Абдулла Абдуллаев из города Мингячевир и житель Газахского района Аббас Юсифов.

Они прошли этап первичной подготовки в Центре протезно-ортопедической реабилитации министерства, после чего были обеспечены самыми современными средствами реабилитации. Отметим, что Абдуллаев получил тяжелое ранение в ходе боев в Агдамском районе и потерял обе ноги. В соответствии с распоряжениями главы азербайджанского государства он награжден медалями «Отважный боец» и «За освобождение Агдама».

Юсифов был тяжело ранен в боях в направлении Суговушана и села Талыш, потерял левую ногу. Распоряжениями президента Ильхама Алиева Юсифов также награжден медалями «За службу Отечеству» третьей степени и «За освобождение Суговушана». Оба участника войны получают ежемесячные социальные выплаты.