Азербайджан открылся для граждан еще 13 стран

С 6 сентября в Азербайджан разрешены полеты еще из 13 стран. В связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал постановление «О внесении изменений в постановление «О мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений».

Согласно постановлению, с 6 сентября 2021 года гражданам следующих стран и постоянно проживающим в этих странах гражданам других стран, а также лицам без гражданства разрешается въезд-выезд в Азербайджан воздушным транспортом: Китая, Эстонии, Финляндии, Франции, Гонконга (КНР), Хорватии, Исландии, Италии, Латвии, Малайзии, Саудовской Аравии и Японии.