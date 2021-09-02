Жители Геранбоя рассказали газовикам о наболевшем

Сегодня в селе Газанчи Геранбойского района ПО «Азеригаз» организовало очередную акцию «Открытый микрофон».

В пресс-службе ПО haqqin.az сообщили, что жители села, воспользовавшись возможностями «Передвижной приемной», рассказали о своих проблемах, а заодно и выдвинули предложения. Сельчане отметили, что у них есть проблемы и с дровами, попросили обеспечить их «голубым топливом».

В акции также принял участие депутат от района Анар Мамедов. Было отмечено, что озвученные проблемы и предложения доведут до сведения руководства «Азеригаз», после чего будут приняты соответствующие решения.