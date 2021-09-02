Джанни Де Бьязи: На матч с Ирландией выйдут те, кто играл во втором тайме с Люксембургом

«Мы приехали в Дублин после плохого результата в Люксембурге, - говорит итальянский специалист. - Там во втором тайме мы показали качественную игру. Была большая разница между первым и вторым таймами. Мы должны бороться с первой и до последней минуты. Все команды в нашей группе выше нас в рейтинге, но это не должно быть оправданием. Хотим вернуться домой с хорошим результатом, а чтобы его добиться мы должны завтра показать свой максимум.

Можно сказать, что я определился со стартовым составом, но сейчас я его вам не назову. Могу лишь сказать, что большинство тех, кто были на поле во втором тайме матча с Люксембургом, выйдут в основе.

Естественно, сначала мы посмотрим на их физическое состояние и на то, как они восстанавливаются. Легких игр не бывает. После таких матчей очень важно восстановиться».

«Неприятно, что проиграли Люксембургу, - говорит Эмин Махмудов. – Завтра нужно добиться хорошего результата. Сделаем все от нас зависящее, чтобы не вернуться в Баку с пустыми руками. Все ждут от нас хорошей игры и хорошего результата».

Главный тренер сборной Ирландии Стивен Кенни сказал следующее:

«Я смотрел матчи сборной Азербайджана в нынешнем отборе. Команда, хоть и проигрывала, но оставляла приятное впечатление. Сборная Азербайджана в основном состоит из футболистов «Карабаха». Выступление этого клуба в еврокубках в нынешнем сезоне стоит отметить особо. У нас есть определенные проблемы с составом. Вылечившийся от коронавируса Каллам Робинсон приступил к тренировкам. Весьма вероятно, что в завтрашней игре я дам ему шанс».