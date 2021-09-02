Отдел экономики 21:51

Главный аналитик Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана Гюнай Гулиева, выступила с комментарием последнего отчета международного рейтингового агентства Moody's по Армении. Комментарий довольно обстоятельный, что сразу же вызывает вопрос: зачем понадобилось азербайджанскому экономическому институту так подробно останавливаться на отчете агентства по Армении? А за ответом далеко ходить не надо. Еще день назад со своим комментарием по этому поводу выступило и правительство Армении. Оно, кстати, осталось довольным отчетом, где указано, что рейтинг Армении остался прежним на уровне Ba3, а прогноз - стабильный. Министр финансов Тигран Хачатрян отметил, что предыдущая оценка Moody's была сделана в 2019 году, после чего в 2020 году были эпидемия COVID и война, в результате для экономики возникли значительные экономические риски.

Однако, оценка агентства фиксирует повышение устойчивости экономики Армении к таким рискам. Мол, это очень сильный сигнал для международных инвесторов. В целом же отчет показывает, что экономическая политика правительства была эффективной. Да, доктор философии по экономике Г.Гулиева подтверждает, что по сообщению агентства кредитный рейтинг по Армении сохранен на уровне «Ва3» и прогноз отмечен стабильным. Ученый-экономист не смогла уклониться от краткого сравнения данного отчета по Армении с последним отчетом агентства по Азербайджану от 6 апреля текущего года, который свидетельствует вовсе не в пользу Армении. В частности, по Азербайджану прогнозы были повышены со «стабильного» на «позитивный», а долгосрочный рейтинг эмитента и рейтинг приоритетных необеспеченных обязательств указан на уровне «Ва2». Обратите внимание, основные рейтинговые показатели по Азербайджану сразу возросли не целый уровень, а по Армении просто остались стабильными. И это обстоятельство побудило власти этой страны громогласно заявить о «достижениях» с далеко идущими перспективами развития экономики страны. Хотя в свое время министр финансов Азербайджана Самир Шарифов, другие официальные лица на улучшение показателей своей страны отнеслись менее эмоционально, а точнее вовсе не промолвили ни слова. Только в местных СМИ прошла малозаметная информация. И причину назвать не трудно – для экономики Армении простая стабильность – уже достижение, о росте тут и не думают. А рост экономики Азербайджана – дело обычное, к чему привыкли уже все как внутри страны, так и за ее рубежами. Но вернемся к рассуждениям Гулиевой, которые сбивают спесь с победных рапортов армянских официальных лиц заключениями самого же Moody's. Среди суверенных государств Азии и Кавказского региона самый серьезный регресс в 2020 году отмечен именно в Армении со снижением показателя ВВП на 7,6%. Бюджетный дефицит ее составляет более 5% от ВВП, госдолг по сравнению с 2019 годом увеличился с 50.1% до уровня 63.5% ВВП в 2020 году. Процесс вакцинации, являющийся основным условием экономического восстановления так же идет очень медленно – в августе этот показатель составлял всего 5%. Все это, безусловно, является серьезной угрозой для рационально мыслящих инвесторов, которые планировали вкладывать инвестиции в экономику Армении.