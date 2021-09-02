Что для Азербайджана стабильно, то для Армении развитие Отчет Moody’s в армянской и азербайджанской интерпретации
Главный аналитик Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана Гюнай Гулиева, выступила с комментарием последнего отчета международного рейтингового агентства Moody's по Армении. Комментарий довольно обстоятельный, что сразу же вызывает вопрос: зачем понадобилось азербайджанскому экономическому институту так подробно останавливаться на отчете агентства по Армении?
А за ответом далеко ходить не надо. Еще день назад со своим комментарием по этому поводу выступило и правительство Армении. Оно, кстати, осталось довольным отчетом, где указано, что рейтинг Армении остался прежним на уровне Ba3, а прогноз - стабильный. Министр финансов Тигран Хачатрян отметил, что предыдущая оценка Moody's была сделана в 2019 году, после чего в 2020 году были эпидемия COVID и война, в результате для экономики возникли значительные экономические риски.
Однако, оценка агентства фиксирует повышение устойчивости экономики Армении к таким рискам. Мол, это очень сильный сигнал для международных инвесторов. В целом же отчет показывает, что экономическая политика правительства была эффективной.
Да, доктор философии по экономике Г.Гулиева подтверждает, что по сообщению агентства кредитный рейтинг по Армении сохранен на уровне «Ва3» и прогноз отмечен стабильным. Ученый-экономист не смогла уклониться от краткого сравнения данного отчета по Армении с последним отчетом агентства по Азербайджану от 6 апреля текущего года, который свидетельствует вовсе не в пользу Армении. В частности, по Азербайджану прогнозы были повышены со «стабильного» на «позитивный», а долгосрочный рейтинг эмитента и рейтинг приоритетных необеспеченных обязательств указан на уровне «Ва2».
Обратите внимание, основные рейтинговые показатели по Азербайджану сразу возросли не целый уровень, а по Армении просто остались стабильными. И это обстоятельство побудило власти этой страны громогласно заявить о «достижениях» с далеко идущими перспективами развития экономики страны.
Хотя в свое время министр финансов Азербайджана Самир Шарифов, другие официальные лица на улучшение показателей своей страны отнеслись менее эмоционально, а точнее вовсе не промолвили ни слова. Только в местных СМИ прошла малозаметная информация. И причину назвать не трудно – для экономики Армении простая стабильность – уже достижение, о росте тут и не думают. А рост экономики Азербайджана – дело обычное, к чему привыкли уже все как внутри страны, так и за ее рубежами.
Но вернемся к рассуждениям Гулиевой, которые сбивают спесь с победных рапортов армянских официальных лиц заключениями самого же Moody's.
Среди суверенных государств Азии и Кавказского региона самый серьезный регресс в 2020 году отмечен именно в Армении со снижением показателя ВВП на 7,6%. Бюджетный дефицит ее составляет более 5% от ВВП, госдолг по сравнению с 2019 годом увеличился с 50.1% до уровня 63.5% ВВП в 2020 году. Процесс вакцинации, являющийся основным условием экономического восстановления так же идет очень медленно – в августе этот показатель составлял всего 5%. Все это, безусловно, является серьезной угрозой для рационально мыслящих инвесторов, которые планировали вкладывать инвестиции в экономику Армении.
Неизменность кредитных рейтингов этой страны даже в постконфликтный период и в условиях смягчающихся пандемийных ограничений является показателем того, что международные рейтинговые агентства не видят никаких перспектив экономического развития Армении.
Так думает азербайджанский экономист, что идет наперекор утверждениям армянского министра финансов. Последний почему-то считает, что неизменность экономических показателей – высокое достижение и сильный сигнал для международных инвесторов, поскольку они подтверждают стабильные перспективы экономического роста, благоприятную экономическую политику правительства в отношении инвестиций.
Достижение госдолга страны до опасной черты в 63,5% министр тоже, видимо, считает обычным делом - мол, есть политика правительства по сокращению его до 60% в течение ближайших пять лет. Хорош министр финансов, нечего сказать. Он, видимо, перепутал, что стабильность инвестора интересует лишь политическая, которой Армения, к сожалению, похвастаться не может. Но стабильность вкупе с бесперспективностью в экономике страны инвестора просто отпугивает, а без низ Армении нечего и надеяться на развитие экономики.
Кстати, Moody's, безусловно, не надеется, что армянский подход позволит за короткий период значительно снизить соотношение общего долга к ВВП. В то же время агентство указывает Еревану путь, который может вывести страну из сложившейся сложной ситуации. Оно видит перспективы экономического развития Армении исключительно в снятии напряжения с соседними странами. Основными условиями развития ее экономики являются мирное соглашение с Азербайджаном, демаркация и делимитация границ, открытие линий коммуникации в регионе, в том числе реализация очень важного для всех государств региона Зангезурского коридора.
«Устойчивый мир в регионе ускорит новое экономическое развитие посредством реинтеграции среди стран региона, с другой стороны - экономическое развитие посредством реинтеграции обеспечит устойчивый мир», - утверждает азербайджанский экономист. Но услышат ли ее в Ереване? И вопрос в данном случае относится не столько к политикам, реваншистам, оппозиционерам, жаждущим свержения власти Пашиняна, сколько к экономистам. Правда, один из них в лице министра финансов уже выразил свое мнение. Поддерживают ли его в этом другие экономисты Армении, мы расскажем в очередных выступлениях.