Богачи нашли способ, как избежать налогов

Ранее сообщалось, чтобы пополнить бюджет для борьбы с пандемией, администрация президента США Джо Байдена планирует крупнейшее с 1993 года повышение налогов для богатых. Однако состоятельные американцы нашли способ сохранить свои деньги. Действующее законодательство позволяет богачам избежать налогов с помощью частных полисов страхования жизни (private placement life insurance, или PPLI). Об этом пишет Bloomberg.

PPLI стал популярен после обнародования планов Байдена из-за того, что активы, вложенные в полис, не облагаются налогом. Когда держатель полиса умирает, вложенные средства возвращают его наследниками, также без уплаты налогов.

Демпартия рассчитывала покрыть большую долю своего пакета поддержки суммой в 3,5 триллиона долларов в первую очередь за счет налогов на прирост капитала. Однако при покупке PPLI пособия, выплачиваемые в случае смерти, и прибыль от инвестиций, удерживаемых страховой компанией во время действия договора, не подлежат налогообложению. Более того, бенефициарами по полису PPLI могут выступать как физические, так и юридические лица. Поэтому богатые семьи, имеющие общий бизнес, могут заключать договор с компанией от имени их династического траста. Этот шаг позволяет нескольким поколениям избежать налога на наследство, передает Лента.ру.