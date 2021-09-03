Нового «Курта Волкера» в Украине не будет

США не будут назначать от Госдепа нового спецпредставителя по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, заявил заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент.

«Я не жду нового специального посланника из США, но у нас есть новый старший советник по энергобезопасности. Думаю, это часть наших обязательств перед Украиной – противодействовать созданию оружия из «Северного потока-2» Россией и помочь Украине избежать наихудших сценариев. И поэтому мы продолжим тесно сотрудничать с Украиной и Германией, чтобы Россия не могла использовать энергию в качестве оружия», – пояснил Кент, отвечая на вопрос о возможности назначения спецпредставителя Госдепа по Донбассу в интервью телеканалу «Дом», передает РИА Новости.

Депутаты Рады в мае на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном попросили назначить спецпредставителя по Украине. Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер подал в отставку в сентябре 2019 года.