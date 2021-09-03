Отдел международной информации и политики 3 сентября 2021, 22:37

Пандемия подстегивает фармацевтические компании разрабатывать и испытывать новые лекарства и препараты от Covid-19. Некоторые в этой гонке, в том числе, за большими деньгами уже объявляют о своих предварительных достижениях. Так, две крупнейшие на рынке компании Pfizer Inc и Merck & Co Inc объявили о новых испытаниях своих экспериментальных пероральных противовирусных препаратов от COVID-19.

Pfizer уже заявила, что в ее новом исследовании действенности препарата на средней и поздней стадии будут участвовать 1 140 негоспитализированных взрослых с диагнозом «коронавирусная инфекция», которые не подвержены риску тяжелого заболевания. Пациентам, участвующим в испытании лекарства, будут даны таблетки Pfizer, известные как PF-07321332, а также низкая доза ритонавира, старого лекарства, широко используемого в комбинированном лечении ВИЧ-инфекции. Препарат разработки Pfizer предназначен для блокирования активности ключевого фермента, необходимого для размножения коронавируса. Компания Merck, в свою очередь, по сообщению Reuters, опубликовала информацию, что в ее новом испытании будет изучаться экспериментальный препарат молнупиравир для профилактики COVID-19 среди взрослых, живущих в том же доме, что и лица, у которых диагностирована симптоматическая коронавирусная инфекция. Merck и партнер Ridgeback Biotherapeutics уже проводят важную проверку хода лечения негоспитализированных пациентов, чтобы увидеть, снижает ли лекарство риск госпитализации или смерти. Молнупиравир - это тип противовирусного препарата, предназначенный для внесения ошибок в РНК вируса, которые в конечном итоге препятствуют его репликации.