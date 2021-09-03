Гонка за лекарством от коронавируса: таблетки на подходе наш обзор
Пандемия подстегивает фармацевтические компании разрабатывать и испытывать новые лекарства и препараты от Covid-19. Некоторые в этой гонке, в том числе, за большими деньгами уже объявляют о своих предварительных достижениях.
Так, две крупнейшие на рынке компании Pfizer Inc и Merck & Co Inc объявили о новых испытаниях своих экспериментальных пероральных противовирусных препаратов от COVID-19.
Pfizer уже заявила, что в ее новом исследовании действенности препарата на средней и поздней стадии будут участвовать 1 140 негоспитализированных взрослых с диагнозом «коронавирусная инфекция», которые не подвержены риску тяжелого заболевания. Пациентам, участвующим в испытании лекарства, будут даны таблетки Pfizer, известные как PF-07321332, а также низкая доза ритонавира, старого лекарства, широко используемого в комбинированном лечении ВИЧ-инфекции.
Препарат разработки Pfizer предназначен для блокирования активности ключевого фермента, необходимого для размножения коронавируса.
Компания Merck, в свою очередь, по сообщению Reuters, опубликовала информацию, что в ее новом испытании будет изучаться экспериментальный препарат молнупиравир для профилактики COVID-19 среди взрослых, живущих в том же доме, что и лица, у которых диагностирована симптоматическая коронавирусная инфекция.
Merck и партнер Ridgeback Biotherapeutics уже проводят важную проверку хода лечения негоспитализированных пациентов, чтобы увидеть, снижает ли лекарство риск госпитализации или смерти.
Молнупиравир - это тип противовирусного препарата, предназначенный для внесения ошибок в РНК вируса, которые в конечном итоге препятствуют его репликации.
В июле компания Pfizer начала второе испытание своих таблеток PF-07321332 на группе взрослых людей, инфекцированных COVID-19, которые подвержены высокому риску тяжелого течения болезни из-за имеющихся хронических заболеваний, таких как диабет. Компания заявила, что ожидает первых результатов исследования осенью этого года.
Соперники Pfizer и Merck вместе со швейцарской фармацевтической компанией Roche Holding AG добились наибольшего прогресса в разработке того, что станет первой противовирусной таблеткой для лечения или, возможно, предотвращения COVID-19.
Кроме таблеток есть и другие препараты. Так, существует препарат Veklury для внутривенного введения от компании Gilead Sciences Inc, известный под общим названием ремдесивир. Он является единственным одобренным противовирусным средством от COVID-19 в Соединенных Штатах.
Стараются в этой гонке от них не отставать и другие конкуренты. Компания Roche и ее партнер Atea Pharmaceuticals (AVIR.O) в июне заявили, что первые данные испытаний их экспериментального перорального противовирусного препарата AT-527 показали, что он снижает вирусную нагрузку у госпитализированных пациентов.
В июне компания Merck сообщила, что правительство США согласилось заплатить около 1,2 миллиарда долларов за 1,7 миллиона курсов лечения молнупиравиром, если он покажет действенность и будет разрешен регулирующими органами. Компания заявила, что собирается подать в США заявку на выдачу разрешения экстренного использования молнупиравира.
В свою очередь, в июле Pfizer заявила, что если испытание PF-07321332 будет успешным, то в четвертом квартале она тоже подаст заявку на разрешение для возможного использования препарата в экстренных случаях.
Словом, гонка гигантов фармацевтики продолжается. Победитель получит если не все, то немалые барыши — это точно.