Пандемия подстегивает фармацевтические компании разрабатывать и испытывать новые лекарства и препараты от Covid-19. Некоторые в этой гонке, в том числе, за большими деньгами уже объявляют о своих предварительных достижениях.

Так, две крупнейшие на рынке компании Pfizer Inc и Merck & Co Inc объявили о новых испытаниях своих экспериментальных пероральных противовирусных препаратов от COVID-19.