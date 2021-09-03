Умер народный художник Азербайджана
Скончался народный художник Азербайджана, скульптор Ариф Газиев. Об этом в Facebook написал директор Азербайджанской государственной картинной галереи Галиб Гасымов.
Ариф Газиев получил образование в художественном училище имени Азима Азимзаде в Баку, а затем в Московском государственном академическом художественном институте имени В.И.Сурикова.
Произведения Арифа Газиева хранятся в музеях Азербайджана и России, а также в частных коллекциях в США, Германии, Австрии, Турции.