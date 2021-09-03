Аскер Манафов, собкор 01:50

Чернила не высохли, и мы не успели перевернуть новостную страницу об открытии чудесного парка в спальном районе Баку, который гордо носит имя средневекового просвещенного тюркского правителя Шаха Исмаила Хатаи. На свой день рождения первая леди Мехрибан Алиева решила преподнести приятный сюрприз обитателям этого района. Не успела ханум преподнести свой дар – волшебно-обворожительный новый мир, полный радости, света и счастья, как на «швейцарский уголок» в этом спальном районе Баку двинулись целые сонмы вандалов. Кто эти люди? И неужели эти люди и есть часть моего несчастного народа?.. Хатаи превратили в Азиопу.

Днем в редакции раздался тревожный телефонный звонок. И нам сообщили буквально об осквернении дивного оазиса в новом городе. Какая-то реинкарнация – вандалы разрушают и сжигают Рим! Ведь вандалы осознанно и умышленно разрушали культурные ценности… Странное нарушение культуры поведения целого пласта общества, для которого очаг заканчивается у порога собственной квартиры. Можно, да и нужно оставить мусор на лестничной площадке, выплеснуть с балкона остаток чая, плюнуть в прохожего, либо выдернуть пучок волос у 60-летнего врача поликлиники с решительным оправданием: «Я проливал кровь в Карабахе!». А оказалось, что вчерашний возмутитель карантинного спокойствия не проливал кровь даже в Карадаге. Ударить, плюнуть и солгать – да-да, это в духе антиправил нарушенной культуры поведения. Но так и хочется спросить – и кто же должен привить пресловутую культуру поведения новому несоветскому поколению?.. Всюду в парке огрызки, окурки, шелуха от семечек, пивные банки… А рядом стоят стерильные, нетронутые мусорные баки, словно декор. На декоративных элитарных газонах осколки разбитых вдребезги бутылок, а душистые растения возле ароматной клумбы посыпаны пеплом!.. Бог мой, храни меня! Присевший рядом с клумбой на корточки некрасивый худощавый юноша развел из книжных страниц костер. И уткнулся в одну точку. А рядом редкие садовые декоративные кустарники. Этот человек-окурок обратит в пламя все, что создавалось ценой неимоверного человеческого труда. Но ему в сорокоградусную бакинскую жару нужно разжечь топиарные клумбы дворцовых ансамблей, чтобы растопить сердца в коронаэпоху… Что-то грохнуло сзади. Бог ты мой! Что же еще? Пятнадцать дикообразных детей бросились на двухместный гамак. Плетеная сетка в миг разорвалась в клочья. Рухнули и подкрепления.

Ой-ой-ой! Вы на нее взгляните-то! Полная сельская женщина бальзаковского возраста провалилась в закрытую детскую горку… и застряла в ней. «Спасите! Помогите! Умираю!», - стоны и крики доносятся из горки. Вот бы срезать часть трубы и отхлестать сударыню по мягкому месту, как Шурик воспитывал Федю. Садовники спешат на помощь к сударыне, и с трудом вызволяют полную даму из детской трубы. Грохот!!! Что за канонада?! В одночасье свалились гимнастические брусы и перекладины, сооруженные для инвалидов. «Цокаящая» детвора взобралась на хрупкие брусы, и провалилась вместе с ними. Послышался сторожевой окрик родителей: «Вы целы-здоровы? Не повредили себе что-то?» Родители не замечают, что их зверьки уложили сооружения для инвалидов. На которое государство потратило не одну копейку. Что же это за хаос, что за тьма, что за апокалипсис? И кто все эти люди?! Неужели это и есть мой несчастный народ? А все довольно банально: наша общественная жизнь осталась без прокурора и городового. Власть не присмотрела за народом. Стоит власти на Востоке задуматься о своем и отвлечься, как толпа может превратиться в «Талибан» или сомалийских пиратов. Власть, как писал Щедрин, должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления… Хватаюсь за голову, держусь за сердце. «Да, не переживай ты. Сей же час прибудет полицейский наряд. И все закончится», - успокаивает меня мой товарищ. Поразительно, но при появлении высокого и статного не в штатском, все, абсолютно все – от мала до велика отходят и кучкуются по углам. Перешептываются. Отец поправляет одежду сына. Юноша-окурок голыми руками тушит пожар. Мать выволакивает плаксивую дочь, успевшую разодрать клумбу. Старики виновато стараются подправить гамак…