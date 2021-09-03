Пять условий Евросоюза «Талибану»

Дойче велле пишет, что главным итогом встречи стало то, что пока никто в ЕС не намерен признавать "Талибан". Исходя из действий "Талибана" и нового правительства в Афганистане, ЕС будет решать, насколько активными будут контакты с новыми хозяевами страны. Для этого министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Словении разработали пять критериев, объяснил Боррель.

Министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Словении обсуждали последние события в Афганистане, как вести себя с талибами, захватившими власть в этой многострадальной стране.

Первый из них - не станет ли Афганистан вновь прибежищем для международного терроризма и не начнется ли его экспорт в другие страны. Второй критерий - уважение прав человека, в особенности прав женщин, верховенства права и свободы прессы. Третий - формирование правительства. В ЕС ожидают, что оно будет инклюзивным, с участием как можно большего количества различных групп афганского общества, и будет проводиться путем переговоров между политическими силами в Афганистане.

Четвертый критерий - уважение талибами процедур доставки и распределения гуманитарной помощи. И, наконец, пятый, - это соблюдение талибами обязательства позволить покинуть страну иностранным гражданам и афганцам, желающим это сделать.

"Мы будем оценивать поведение талибов исходя из этих пяти критериев", - заявил Боррель.

Что ЕС может сделать, чтобы побудить талибов соблюдать пять вышеперечисленных условий? Один из рычагов - финансовый. "Мы прекрасно знаем, что "Талибан" столкнулся с нехваткой денег. Не только для выплаты зарплат, но и для оплаты всего остального", - отметил Боррель, напомнив, что ЕС остановил предоставление помощи на развитие Афганистана после падения его правительства, но намекнул, что ее могут и разморозить - в зависимости от действий талибов. При этом Боррель подчеркнул, что ЕС будет предоставлять гуманитарную помощь без выдвижения каких-либо условий.

Министры ЕС также договорились организовать "присутствие" ЕС в Кабуле - если позволит обстановка с безопасностью. По словам Борреля, европейские представители будут координировать контакты ЕС с талибами и оценивать выполнение пяти критериев. Организует такое "присутствие" внешнеполитическая служба Евросоюза. Пока непонятно, кто именно это будет и в каком статусе, но Боррель отдельно подчеркнул, что такое присутствие не следует рассматривать даже как первый шаг к признанию "Талибана".