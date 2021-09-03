«Безрукий пловец» завоевал четыре золота на Паралимпиаде и покорил мир

30-летний Чжэн Тао, известный как «безрукий пловец», стал мировой знаменитостью и национальным героем Китая, завоевав на Паралимпиаде в Токио сразу четыре золотые медали: в заплывах 50 метров баттерфляем, 50 метров вольным стилем и 50 метров на спине, а также в эстафете 4х50 метров вольным стилем. Об этом пишет Русская служба BBC.

Три индивидуальные победы Тао стали также мировыми рекордами для спортсменов с ограниченными физическими возможностями.

Чжэн Тао в раннем детстве лишился обеих рук в результате удара током.

Золотая медаль в заплыве 50 метров вольным стилем, выигранная Чжэн Тао, вызвала особенный восторг в китайских соцсетях, поскольку была 500-й за все время участия КНР в летних Паралимпиадах, начиная с Игр 1984 года в Нью-Йорке. «Я отдал все силы, потому что это было мое последнее выступление на Паралимпиаде-2020. Это один из лучших заплывов в моей жизни!» - сказал Тао журналистам после соревнований.

Чжэн Тао участвовал в Паралимпиадах в Лондоне (2012) и Рио-де-Жанейро (2016), завоевав по одному золоту в дисциплине 100 метров на спине. В общей сложности ему принадлежат девять паралимпийских наград.