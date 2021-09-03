Ученые установили, когда эпидемия коронавируса произошла впервые

Вирусологи из Оксфордского университета выяснили, что подрод коронавирусов, к которому относится и SARS-CoV-2, вызывал эпидемии десятки тысяч лет назад, передает Gazeta.ru.

Несмотря на быстрые темпы эволюции, необходимость быть способными заражать хозяев накладывает на развитие вирусов серьезные ограничения. Исследователи воссоздали эволюцию SARS-CoV-2 с учетом этих ограничений. Оказалось, последний общий предок SARS-CoV-2 и SARS-CoV-1 существовал более 21 тысячи лет назад, что в 30 раз больше предыдущих оценок. Также эти данные согласуются с результатами анализа геномных данных древних людей - около 21 тысячи лет назад люди уже страдали от эпидемии коронавируса.

Авторы работы, опубликованной в журнале Current Biology, рассчитывают, что им удастся реконструировать эволюционные изменения и других вирусов. Так, они уже установили, что вирус гепатита С, очевидно, циркулировал среди животных еще полмиллиона лет назад, а около 150 тысяч лет назад распространился среди людей в ходе миграции из Африки.