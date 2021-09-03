Представитель ВОЗ ответила, будут ли в Азербайджане прививать детей от COVID

ВОЗ будет рекомендовать вакцинацию детей от коронавируса по возрастным группам лишь при наличии результатов соответствующих клинических испытаний, заявила журналистам глава представительства ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи.

По словам Харманджи, пока доказана только эффективность вакцины Pfizer для детей старше 12 лет.

"Комитет Европейского агентства по лекарственным средствам одобрил использование вакцины от COVID-19 Spikevax (ранее Moderna) для детей в возрасте 12-17 лет. Нужно отметить, что этот препарат уже можно использовать для вакцинации лиц старше 18 лет. Несмотря на то, что среди детей вероятность тяжелого течения COVID-19 и госпитализации ниже, есть данные о том, что дети с сопутствующими заболеваниями имеют повышенный риск тяжелого течения коронавирусной болезни. Чтобы полностью осознать преимущества и риски вакцинации детей, необходимы дополнительные исследования, по их результатам будут определены краткосрочные и долгосрочные последствия коронавирусной болезни, показатели безопасности вакцин для детей", - сказала Харманджи.