Израильский министр хочет лучше узнать Азербайджан и обсудить совместные с Баку проекты

В пресс-службе госкомитета haqqin.az сказали, что на встрече Фуад Мурадов и Нахман Шай говорили о сотрудничестве и стратегическом партнерстве между Израилем и Азербайджаном, было отмечено, что одной из важнейших причин тесного партнерства являются дружеские отношения между проживающими в Азербайджане евреями и азербайджанцами.

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов в формате видеосвязи встретился с новоназначенным министром по делам диаспоры Государства Израиль Нахманом Шаем.

Председатель госкомитета, напомнив слова президента Ильхама Алиева “Мы продолжаем деятельность, направленную на возведение мостов между религиями, культурами, странами”, подчеркнул, что традиции толерантности в Азербайджане, крепкая дружба и братство между проживающими здесь этническими и религиозными общинами, сосуществование представителей различных народов и религий в условиях мира и спокойствия являются одними из приоритетов государственной политики Азербайджана.

Нахман Шай, в свою очередь, выразил глубокое удовлетворение в связи с заботой о еврейской общине в Азербайджане, религиозной толерантностью, высоко оценил деятельность азербайджанской общины в Израиле, подчеркнув, что два народа и впредь будут поддерживать дружеские отношения.

Израильский министр добавил, что намерен совершить визит в Азербайджан, чтобы лучше узнать нашу страну, обсудить возможности дальнейшего углубления сотрудничества с Госкомитетом по работе с диаспорой, реализации совместных проектов и обмена опытом.