Израильский министр хочет лучше узнать Азербайджан и обсудить совместные с Баку проекты
Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов в формате видеосвязи встретился с новоназначенным министром по делам диаспоры Государства Израиль Нахманом Шаем.
В пресс-службе госкомитета haqqin.az сказали, что на встрече Фуад Мурадов и Нахман Шай говорили о сотрудничестве и стратегическом партнерстве между Израилем и Азербайджаном, было отмечено, что одной из важнейших причин тесного партнерства являются дружеские отношения между проживающими в Азербайджане евреями и азербайджанцами.
Председатель госкомитета, напомнив слова президента Ильхама Алиева “Мы продолжаем деятельность, направленную на возведение мостов между религиями, культурами, странами”, подчеркнул, что традиции толерантности в Азербайджане, крепкая дружба и братство между проживающими здесь этническими и религиозными общинами, сосуществование представителей различных народов и религий в условиях мира и спокойствия являются одними из приоритетов государственной политики Азербайджана.
Нахман Шай, в свою очередь, выразил глубокое удовлетворение в связи с заботой о еврейской общине в Азербайджане, религиозной толерантностью, высоко оценил деятельность азербайджанской общины в Израиле, подчеркнув, что два народа и впредь будут поддерживать дружеские отношения.
Израильский министр добавил, что намерен совершить визит в Азербайджан, чтобы лучше узнать нашу страну, обсудить возможности дальнейшего углубления сотрудничества с Госкомитетом по работе с диаспорой, реализации совместных проектов и обмена опытом.