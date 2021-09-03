Какому армянскому чиновнику помог бежать европейский дипломат?

Правоохранительными органами Сербии на основании международного ордера, инициированного властями Армении, задержан заместитель руководителя миссии Северной Македонии при ОБСЕ в Вене Миле Миленковски. Об этом накануне сообщил северомакедонский телеканал Alsat-M.

Согласно информации, дипломата задержали 27 августа при пересечении погранпункта "Прешево", когда он пытался перейти на территорию Северной Македонии. МИД Сербии подтвердил эту информацию лишь 3 сентября.

По данным телеканала, сербские правоохранители действовали в соответствии с запросом армянской стороны, которая ведет расследование дела, где в качестве одного из фигурантов проходит Миленковски. При этом дипломат является родственником ныне отбывающего тюремный срок за превышение служебных полномочий экс-главы национальной контрразведки страны Сашо Миялкова.

По сведениям армянских правоохранительных органов, в 2018 году три дипломата Северной Македонии во главе с Миленковски частным бортом помогли вылететь из Армении представителю бывших властей, который обвиняется в хищении в особо крупном размере. Пока не известно, о каком бывшем армянском чиновнике идет речь.