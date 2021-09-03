Крах «Братьев-мусульман»: фараоны приходят, чтобы наступила новая весна актуальный комментарий
Прошел месяц, как президент Туниса Кайс Сайед снял с должности главу правительства и министров кабинета, в том числе министра обороны, взял на себя всю полноту исполнительной власти, приостановил работу парламента и ввел в столицу страны военных для обеспечения соблюдения этих мер.
Начавшись в Тунисе, «арабская весна» там же бесславно и заканчивается, ее последние искры в стране затаптывают ботинки военных и спецслужб, а исламское движение «Ан-Нахда», местные «Братья-мусульмане», раскололась в попытках выяснить, кто же все-таки виноват в их поражении.
Ни «Ан-Нахда», ни ее сторонники, еще вчера представлявшие собою монолит, так ничего и не сумели противопоставить Кайсу Сайеду и военным. Достаточно было президенту Туниса объявить о начале расследования дел по финансовым преступлениям, связанным с финансовой помощью политическим партиям страны из-за рубежа, как их монолит осыпался мелкими осколками.
Вчерашние «властители дум», зажигавшие словом на митингах, сегодня даже не говорят о перевороте, а только почтительно просят господина президента о необходимости сохранения демократии в Тунисе. А на днях и вовсе взяли на себя ответственность за социально-экономический кризис в стране, сообщив, что «движение [Ан-Нахда – И.Н.] понимает гнев улицы и готово к серьезной и объективной оценке и глубокому анализу».
И ведь вот что интересно - год назад никто даже не подумал бы сказать, что ухудшение экономического положения, связанное с Covid, произошло по вине «Ан-Нахда». Но как только за дело взялись соответствующие службы ОАЭ и Саудовской Аравии, в частности канал al-Arabiya TV и египетские СМИ, как огромный процент населения внезапно согласился с этой концепцией.
Вполне понятно, что над такими трусоватыми и недееспособными политическими оппонентами можно и нужно глумиться. Что Кайс Сайед регулярно и делает. Так, в ответ на обвинения, что он до сих пор так и не разработал дорожную карту выхода страны из кризиса, которую обещал еще месяц назад, тунисский президент с издевкой ответил: «Кому нужны карты – пусть ищут их в учебнике географии».
Но 80-летний лидер «Ан-Нахды» Рашид Ганнуши даже на этот откровенный троллинг не нашел ничего лучшего, чем ответить повторяющейся уже месяц мантрой: «Мы будем поддерживать президента Сайеда и делать все то, что способствует его успеху, включая нашу готовность идти на жертвы, чтобы сохранить стабильность страны и продолжение курса на демократию». О чем тут можно говорить – полная политическая импотенция в ее чистом и незамутненном виде.
У Турции и Эмиратов сейчас период потепления во взаимоотношениях. Это дает надежду на то, что две страны будут искать компромиссное решение по Тунису. Правда, совершенно непонятно, как к этому отнесутся в Эр-Рияде и Каире, где мечтают о реванше за поражение от Анкары в Ливии – вряд ли они согласятся уступить. Хотя бы из опасений, что Тунис вновь станет опорной точкой Анкары в Северной Африке, к чему вела «Ан-Нахда».
Тунис был колыбелью «арабской революции», а теперь он стал ее кладбищем. «Всякая революция лишь тогда чего-либо стоит, когда умеет защититься», – отлито в бронзу еще в прошлом веке. «Братья-мусульмане» сделать этого не сумели. И страны региона постепенно начинают вновь дрейфовать к всевластию военных. У которых есть одно неоспоримое качество – придя к власти, создавать местных «фараонов». Для свержения которых через десятилетие опять потребуется новая «весна».