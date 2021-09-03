Икрам Нур, автор haqqin.az 11:31

Прошел месяц, как президент Туниса Кайс Сайед снял с должности главу правительства и министров кабинета, в том числе министра обороны, взял на себя всю полноту исполнительной власти, приостановил работу парламента и ввел в столицу страны военных для обеспечения соблюдения этих мер. Начавшись в Тунисе, «арабская весна» там же бесславно и заканчивается, ее последние искры в стране затаптывают ботинки военных и спецслужб, а исламское движение «Ан-Нахда», местные «Братья-мусульмане», раскололась в попытках выяснить, кто же все-таки виноват в их поражении.

Ни «Ан-Нахда», ни ее сторонники, еще вчера представлявшие собою монолит, так ничего и не сумели противопоставить Кайсу Сайеду и военным. Достаточно было президенту Туниса объявить о начале расследования дел по финансовым преступлениям, связанным с финансовой помощью политическим партиям страны из-за рубежа, как их монолит осыпался мелкими осколками. Вчерашние «властители дум», зажигавшие словом на митингах, сегодня даже не говорят о перевороте, а только почтительно просят господина президента о необходимости сохранения демократии в Тунисе. А на днях и вовсе взяли на себя ответственность за социально-экономический кризис в стране, сообщив, что «движение [Ан-Нахда – И.Н.] понимает гнев улицы и готово к серьезной и объективной оценке и глубокому анализу». И ведь вот что интересно - год назад никто даже не подумал бы сказать, что ухудшение экономического положения, связанное с Covid, произошло по вине «Ан-Нахда». Но как только за дело взялись соответствующие службы ОАЭ и Саудовской Аравии, в частности канал al-Arabiya TV и египетские СМИ, как огромный процент населения внезапно согласился с этой концепцией. Вполне понятно, что над такими трусоватыми и недееспособными политическими оппонентами можно и нужно глумиться. Что Кайс Сайед регулярно и делает. Так, в ответ на обвинения, что он до сих пор так и не разработал дорожную карту выхода страны из кризиса, которую обещал еще месяц назад, тунисский президент с издевкой ответил: «Кому нужны карты – пусть ищут их в учебнике географии».