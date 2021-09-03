В книге под названием «Ночная смена в Нойкёльне. Женщина-полицейский рассказывает» повествуется о том, как Атакишиева каждую ночь сталкивается с наркодилерами, насильниками и бунтующими студентами.

Азербайджанка Лана Атакишиева, которая служит в должности комиссара полиции в Берлине, опубликовала книгу о тяготах своей службы, пишет немецкий сайт Tagesspiegel.

Haqqin.az уже рассказывал о Лане Атакишиевой, которая приехала вместе с мамой в Берлин в 15-летнем возрасте и ни слова не знала по-немецки.

Какое-то время Лана работала официанткой, чтобы помогать семье, затем поступила в Берлинский университет экономики и права, где училась на факультете полицейской службы, а тема ее дипломной работы - «Мигранты в берлинской полиции: мотивация и барьеры». Немецкие СМИ, рассказывая о девушке из Азербайджана, приводили ее в качестве примера «успешной интеграции в немецком обществе». Сегодня Лана - комиссар полиции и уже в течение трех лет отвечает за безопасность берлинского района Нойкельн.

«В Нойкельне едва ли найдется неделя, в течение которой вам не придется иметь дело с жестокими людьми на службе. Это может быть крошечная искра, которая разжигает крупный огонь насилия. Часто оппоненты не уравновешены, а пьяны, отчаялись, употребляют наркотики или просто полны гнева», — приводит издание отрывок из книги.