Особо взволновал Р.Нуруллаева вопрос о борьбе с коррупцией в Азербайджане, он высказал по этому поводу ряд мыслей, порой парадоксальных. В частности, несмотря на то, что сначала депутат назвал аресты целого ряда глав и чиновников исполнительной власти не кампанией, а настоящей борьбой, далее он заявил, что его ожидания не оправдались, потому что действия в этом направлении затормозились.

«Поборолись с коррупцией и остановились, - недоволен Р.Нуруллаев. - Получается, что коррупционеров уже больше нет? И такой вопрос не только у меня, но и во всем обществе. Думаю, не следует бояться его озвучивать. Многие теперь считают, что и это была очередная кампания. Но я должен с полной ответственностью сказать, что заявления президента о борьбе с коррупцией были предельно искренними. Он сам лично занимается этими вопросами, и сегодня у него те же намерения».

Депутат считает, что аресты коррупционеров должны быть систематическими и не носить характер кампанейщины.

«Если скажем, что абсолютно всех нарушителей закона необходимо арестовать, то придется построить еще 100-200 тюрем. Но это не выход. Некоторые замаранные коррупцией и взяточничеством являются рабами системы, выполняют распоряжение вышестоящих. Заключение под стражу всех поголовно получивших на лапу, без разбора - не совсем правильно. В таком случае, как уже отметил, придется арестовать всех и каждого. Система должна работать. Нельзя брать взятки, надо служить народу. Нельзя гонять людей по инстанциям. Каждый чиновник должен видеть себя частью системы «единого окна», и если гражданин обратился к нему, не отмахиваться. Если этот вопрос не в его компетенции - направить его так, чтобы обратившийся мог решить свои проблемы. Иной подход чиновников разрушает само общество, заставляет людей отвернуться от властей».

Вместе с тем депутат выразил интересную мысль, заявив, что борьба с коррупцией фактически остановила работу многих госучреждений и, как ни парадоксально, нанесла ущерб экономике.

«Например, в настоящее время во многих сферах, министерствах, комитетах, исполнительной власти и муниципалитетах работа стоит. Определенная работа идет только там, куда выделяются деньги. Остальные сферы сидят и ждут в раздумьях, что бы такое сделать… Потому-то безработица с каждым днем увеличивается. Строительства, открытий предприятий нет. Почему? Потому что чиновникам было сказано - с взятками не работайте. А по-другому они работать не могут. Дело в том, что когда работали за взятки и с коррупцией, они, с одной стороны, разрушали общество, воровали, но с другой – та же коррупция в разных сферах создавала рабочие места. Все кормились друг от друга. А теперь эта коррупционная схема нарушилась. Прежде кто-то один получал и делился с 10-15 другими. Полученная взятка в той или иной степени положительно сказывалась на жизни кого-то. То есть общество так строилось и было счастливо. Все считали, что, мол, вместо того чтобы ждать решения вопроса три месяца, можно все уладить за взятку в три дня. И начинали работу - или парк создавали, или канал рыли. Полагали, что деньги свои в любом случае вернут. Эта система кормила всех. Как только система сломалась и всех предупредили, что взятки брать нельзя, работать перестали. Размышляют, где взять деньги… Прежде исполнительная власть на местах заставляла бизнесменов выполнять какую-то работу и половину денег прикарманивала. А теперь не знает, чем заняться. Такая деятельность была остановлена, а как надо работать, никто не объяснил. Потому-то люди и недовольны», - сказал он.

Комментируя вопрос о резко увеличившихся случаях домашнего насилия, депутат заявил, что осуждает любое насилие по отношению к людям, и особенно к женщинам. Как считает Нуруллаев, равноправие женщин и мужчин должно быть не только на бумаге, но и в реальной жизни.

«В Азербайджане 99% женщин и мужчин четко знают свои обязанности в семье. Но есть и такие, кто неправильно понимает суть равноправия. И получается, что женщина требует равноправия, а мужчина воспринимает это как покушение на свои права главы семьи. На самом же деле это не так. Азербайджанская женщина прекрасно знает свои права и обязанности. Да и вообще каждый прекрасно знает неписаные нравственные законы. Поэтому считаю, что применявших по отношению к женщине насилие нельзя прощать, их следует жестко наказывать. Порой правоохранительные органы небрежно, халатно относятся к этой проблеме, полагают, что достаточно прийти, помирить супругов и считать, что, мол, муж с женой общий язык всегда найдут. Это неверно. Мы же видим, что это порой приводит к трагедии», - сказал депутат, напомнив историю зверски убитой Севиндж Магеррамовой.

Рази Нуруллаев также выразил свое отношение к ограничениям, введенным в Азербайджане из-за пандемии коронавируса.

«Нельзя говорить, что Оперативный штаб враг азербайджанского народа. Перед ним поставлена определенная задача, и он выполняет свою функцию. В мире есть страны, где вообще нет вакцин - люди молят, чтобы им ввели вакцину. А Азербайджан в числе первых получил вакцину. Это немалое дело. Критиковать всегда легче, чем самому что-нибудь сделать. Оперативный штаб старается выполнить поставленные перед ним задачи. Я сам его нередко критиковал, но это не означает, что работа входящих в него людей мне не нравится. Говорил о недостатках в его работе и буду говорить. В целом же с уважением отношусь к деятельности Оперштаба. Там стараются, трудятся, и это надо ценить. Вовремя завезли вакцину, организовали вакцинацию. Умерших от вируса в Азербайджане не слишком много. В настоящее время многие сферы уже работают, и населению стало полегче. Это положительные моменты. Недоволен я только введенными ограничениями на свадьбы и тем, что в выходные общественный транспорт не работает. Дело в том, что именно в выходные люди погулять выходят, и в общественном транспорте не очень много пассажиров. Чаще те, кому надо выйти из дома в выходные, пользуются такси или находят другие пути. Если человеку куда-то надо пойти, его дома не удержишь. А сейчас даже несостоятельные граждане вынуждены пользоваться такси, а это бьет по карману. А ведь есть еще больные, старики, дети... Стресс от пандемии добавляется к трудностям в быту и жизни. Потому-то хочу, чтобы это решение изменили», - сказал депутат.