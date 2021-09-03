Непогода в Азербайджане: в Баку ветер, в регионах ливни

На территории Азербайджана наблюдается нестабильная погода, на юге, в частности в Ленкорань-Астаринском регионе, прошли ливни, в некоторых районах дул сильный северо-западный ветер.

В Бюро гидрометеорологических прогнозов Национальной службы гидрометеорологии при Минэкологии и природных ресурсов сообщили, что по состоянию на 11:00 4 сентября в Астаринском районе выпало 89 миллиметров осадков, это почти половина месячной нормы, в Ленкорани - 43 миллиметра (1/4 месячной нормы), в Губе - 11 миллиметров, в Алтыагадже - семь, Сарыбаше (Гах) - три, в Баку и Сумгаите - до одного миллиметра.

В ночь с 3 на 4 сентября в некоторых районах скорость северо-западного ветра достигала 30, в Баку и на Апшеронском полуострове - 28 метров в секунду. Высота волн на Каспии достигала 4,6 метра. Максимальная температура воздуха в Баку составила 30 градусов тепла.

Метеорологи прогнозируют, что днем 4 сентября погода в Азербайджане постепенно стабилизируется, в большинстве районов будет преимущественно без осадков.