В Японии призвали начать войну с Россией

Читатели интернет-портала Yahoo News Japan активно призывают власти Японии сменить свою политику по отношению к России для возвращения Курильских островов. По их мнению, японская дипломатия больше не оправдывает надежд.

Gazeta.ru пишет, что именно так японцы прокомментировали заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который выступил против инициативы Токио о совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. По его словам, эта инициатива предполагает работу по отличной от российской юридической системе, что, в свою очередь, запрещено Конституцией РФ.

Один из читателей заявил, что Россия никогда не откажется от Курильских островов, поэтому попытки Японии «угодить» ей не имеют никакого смысла. Некоторые пользователи назвали бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ виновным в заискиваниях с Москвой.

Комментатор под ником Tsu и вовсе призвал японское правительство «начать действовать безжалостно» и ввести против РФ санкции. А юзер под ником Yuu заявил, что Япония сможет вернуть «северные территории» только в том случае, если начнет войну против российского государства, иначе ей придется «терпеть унижение».