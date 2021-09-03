В Турции столкнулись поезд и микроавтобус: есть погибшие фото; видео
Шесть человек погибли и семь получили ранения при столкновении поезда и микроавтобуса в районе города Люлебургаз провинции Текирдаг на северо-западе Турции, передает турецкий телеканал NTV.
Авария произошла около восьми утра, микроавтобус, перевозивших рабочих, выехал на железнодорожный переезд за несколько секунд до прохода грузового поезда. В результате аварии шесть человек погибли, семь ранены. Раненые доставлены в близлежащие больницы. Начато расследование.