«Детям все хуже»: в России десятки школьников отравились неизвестно чем

В России до 40 учащихся получили отравление в одной из нижегородских школ. Как сообщают родители детей, случаи не похожи на банальную кишечную инфекцию.

Как рассказал изданию «Коммерсант-Приволжье» отец заболевшего ребенка, «сначала думали, что кишечка или пищевое, но ситуация с каждым часом меняется в худшую сторону». По словам родителя, учеников второй смены начали увозить в больницы на скорых.

«Им становится все хуже. Это массово. Есть неподтвержденная информация про то, что травили насекомых», — заявил мужчина.

Региональная прокуратура в то же время называет состояние пациентов удовлетворительным.