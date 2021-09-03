Айдын Керимов, автор haqqin.az 13:43

Международная комиссия по религиозной свободе США (USCIRF – US Commission on International Religious Freedom) опубликовала ежегодный отчет за 2021 год. Среди стран, включенных в специальный контрольный список, наряду с Афганистаном и Никарагуа оказался Азербайджан. Бюрократия существует вне времени. Вокруг может бурлить и взрываться, весь мир может стать вверх тормашками – бюрократ будет корпеть над годовыми отчетами. По одним и тем же клише. С настойчивостью дятла, вдалбливающего в текст старые методички. Положено вносить Азербайджан в список стран с нарушением религиозных свобод – будут вносить до посинения.

Признаться, после катастроф в Ливии, Ираке и Афганистане надеялся, что Вашингтон будет вести себя несколько скромнее. Но не тут-то было. Там по-прежнему считают себя моральным авторитетом для остального мира. И берутся судить, где есть религиозная свобода, а где ее нет, кто является религиозными экстремистами, место которых за решеткой – а кто «узники совести», белые, пушистые и невинно заживо репрессированные авторитарными режимами. И совершенно неважно, что эти отчеты представляют собой с профессиональной и методологической точки зрения сущую нелепицу, душераздирающее чтиво – главное, что в них заложен «правильный» политико-идеологический месседж: кто сегодня образец для подражания, а кто – фу-фу-фу, диктатор и нехороший человек. Вот цитата из отчета: «Начало боевых действий в Нагорном Карабахе вызвало серьезную обеспокоенность в связи с сохранением и охраной армянских религиозных мест и других религиозных памятников. Азербайджан дважды обстрелял ракетами церковь Казанчы в Шуше. Это можно считать военным преступлением… После соглашения от 10 ноября СМИ задокументировали вандализм и разрушение армянских могил и кладбищ». То, что тридцать лет до этого уничтожались объекты культурно-исторического наследия, кладбища и памятники, что мечети превращались в загоны для скота – этого составители отчета и их главный куратор, госпожа со многоговорящим именем Даниэль Сароян Ашбахян, не видят в упор. То, что Баку неоднократно привлекал внимание международной общественности к вандализму армянской стороны – они не слышали. В подобных вопросах на членов Международной комиссии по религиозной свободе США нападает пандемия слепоты, немоты и глухоты. Ровно до тех пор, пока они не получат укол вакцины «Ущемление армян». Тут-то к ним возвращаются и слух, и голос, и даже зрение.