Пожар на горе в поселке Патамдар потушен. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Согласно сообщению, в результате оперативного вмешательства сотрудников Государственной службы пожарной охраны МЧС пожар был потушен в кратчайшие сроки.