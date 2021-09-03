Пожар в лесополосе в Баку потушили обновлено
Пожар на горе в поселке Патамдар потушен. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
Согласно сообщению, в результате оперативного вмешательства сотрудников Государственной службы пожарной охраны МЧС пожар был потушен в кратчайшие сроки.
* * *13:50
На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о возгорании кустарников и сухой травы в лесополосе в поселке Патамдар Сабаильского района Баку.
Сайт министерства сообщает, что к тушению пожара привлечены подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС. Проводятся неотложные мероприятия по ликвидации пожара.
Будет представлена дополнительная информация.