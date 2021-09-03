Скандальный Поздняков выдумал свое задержание на границе с Азербайджаном

По словам Позднякова, он жив и цел. Для чего было выдумывать такую историю, он не сообщил, пишут российские СМИ.

Лидер скандально известного «Мужского государства» Владислав Поздняков высказался о своём задержании на границе с Азербайджаном. Он признался, что инсценировал ситуацию.

Ранее в Телеграм-канале Владислава появилась информация, согласно которой, он был задержан на границе с Азербайджаном. Якобы его взяли при пересечении границы. В пограничном управлении ФСБ в Дагестане заявили, что не слышали про задержание Позднякова. При этом там не исключили, что задержать могли азербайджанские пограничники.

А позднее уже Государственная пограничная служба Азербайджана сообщила, что не задерживала на государственной границе с Россией лидера радикальной группировки «Мужское государство».

Поздняков создал группировку «Мужское государство» в соцсети «ВКонтакте», участники поощряли травлю женщин, чернокожих, представителей ЛГБТ. Паблик позднее был заблокирован администрацией соцсети.