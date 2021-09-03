Талибы применили против женщин газ и автоматы
Талибы применили слезоточивый газ и стреляли в воздух с целью разгона акции протеста афганских женщин, вышедших на улицы Кабула с требованием равноправия, передает РИА Новости.
Согласно информации, протесты женщин вызваны неопределенностью их будущего: в частности, их волнуют проблемы возможности получения образования, а также трудоустройства.
Корреспондент российского агентства сообщает, что одна из активисток была избита талибами. Акция проходила на площади недалеко от президентского дворца.