Синоптики рассказали о погоде в Азербайджане
Завтра, 5 сентября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, пасмурная погода без осадков, северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшеронском полуострове ночью составит 18-20, днем - 26-29, в Баку ночью - 18-20, днем - 26-28 градусов тепла.
Атмосферное давление составит 761 миллиметр ртутного столба, относительная влажность ночью - 60-70, днем - 40-45 процентов.
На северных пляжах Апшерона (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 24-25, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) – 25-26 градусов.
Завтра в регионах Азербайджана пройдут грозовые дожди, местами интенсивные, днем ожидается погода преимущественно без осадков, восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 15-20, днем 27-32, в горах ночью - 7-12, днем - 18-23 градуса тепла.